Brugge zoekt een nieuwe bestemming voor de voormalige rijksnormaalschool. Het gebouw is eigendom van Howest, maar de hogeschool verhuist over enkele jaren naar een nieuwe campus aan het station.

Het is de Brugse architect Louis Delacenserie die ook het Provinciaal Hof op de markt tekende, die de school in de negentiende eeuw heeft ontworpen. De neogotische gebouwen met de prachtige turnzaal zijn beschermd als monument. De stad wil nu het voortouw nemen in de herbestemming van deze belangrijke site.