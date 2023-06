Brugge zet ANPR-camera's in voor controles in autoluwe binnenstad

Vanaf 1 juli 2023 treden in de Brugse binnenstad een aantal nieuwe verkeersmaatregelen in voege. De Katelijnestraat wordt elke dag autoluw tussen 13.00 en 18.00 uur. De controle zal met ANPR-camera's gebeuren.

Enkel chauffeurs van voertuigen die zich bij de stad registreerden, zullen dan de straat in kunnen. Het gaat om alle bewoners die in het autoluw gebied wonen, maar ook om de huurders en eigenaars van een garage. Ook zorgverstrekkers, erkende mantelzorgers en taxi’s met een bestemming in het gebied kunnen binnen. Nutsmaatschappijen in functie van een dringende herstellingen, medische leveringen of dringende interventies zijn ook toegelaten.

Dynamische toegangscontrole met ANPR-camera's

Controle op de naleving van deze maatregelen zal gebeuren aan de hand van dynamische toegangscontroles. Dit zijn camera’s die automatisch de nummerplaten van voertuigen scannen en nagaan of deze voertuigen al dan niet het recht hebben om in het autoluwe stadsdeel te rijden. Deze camera’s worden op 1 juli 2023 in werking gesteld.

Burgemeester Dirk De fauw: “De invoering van deze nieuwe regeling zetten we kracht bij met een uitgebreide communicatiecampagne. We contacteren tijdig alle Bruggelingen op wie de regeling een impact heeft. We laten deze mensen weten of ze al dan niet recht hebben op een vergunning en hoe ze die kunnen aanvragen. Verder organiseren we voor bepaalde doelgroepen infoavonden, zorgen we voor een helder overzicht op onze online kanalen en zullen we met een ruime promotiecampagne de vele voordelen van de regeling extra in de kijker zetten.”

