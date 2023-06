Brugge wordt autoluwer, en legt plannen uit via opvallende campagne

Vanaf 1 juli treedt in Brugge het nieuwe mobiliteitsplan in werking: 'Door & Door Brugge' heet het. Met een opvallende campagne in de stad kan iedereen met het plan kennismaken.

Vanaf volgende maand breidt het autoluwe gebied uit. In de Katelijnestraat tussen de Nieuwe Gentweg en de Gruuthuusestraat mag je in de namiddag niet meer rijden zonder vergunning, zoals in de Steenstraat nu al het geval is. Ook de busregeling van De Lijn wordt aangepast met meer aanbod op drukke lijnen. Er worden ook meer elektrische bussen ingezet. Om inwoners en toeristen te informeren komt er een campagne met hangmatten.

Dirk De fauw, burgemeester Brugge: "We hebben een campagne opgezet om het voor de bezoeker en inwoner van de stad duidelijk te maken waar we naartoe wensen te gaan. Daarom zijn er een aantal pancarten opgesteld en zeer opvallend, rode hangmatten met het logo van de stad Brugge. Waarmee we bedoelen dat er ook een mogelijkheid moet zijn om op een heel rustige manier te vertoeven in de stad. We hebben ook een aantal nieuwe tekstwagens (kar met LED-scherm met info op, red.) besteld voor de politie. Die zullen toeristen aanmanen om gebruik te maken van de uitgebreide parking van Het Zand."