Brugge wil zwarte verkeerspunten snel aanpakken

Brugge wil komaf maken met de zwarte verkeerspunten in en rond de stad. Samen met de vzw Ouders van verongelukte kinderen en het Agentschap Wegen en Verkeer is een stand van zaken opgemaakt.

Stad Brugge ondertekende in 2015 al het SAVE-charter Steden & Gemeenten van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (vzw OVK). Met het charter verbond het stadsbestuur zich ertoe om nog een versnelling hoger te schakelen inzake verkeersveiligheid. Vandaag maakte het stadsbestuur samen met de vzw OVK een stand van zaken op over de aanpak van zwarte punten in Brugge, waar de stad de komende jaren werk wil van maken. De stad hernieuwde zijn engagement in het ondertekenen van het charter Save 2.0.

Vlaams Minister Lydia Peeters: "Dankzij het zwarte punten-programma zijn de afgelopen jaren al heel wat gevaarlijke punten weggewerkt. Een mooi voorbeeld hier is de aanpak van de Expresweg N31. Maar het werk is zeker nog niet af. De Brugse ring heeft nog altijd gevaarlijke kruispunten."

Burgemeester Dirk De fauw: "We engageren ons om samen de gevaarlijke punten zo snel mogelijk aan te pakken, zowel op gewestwegen als op lokale gemeentelijke wegen."

Zo wordt er bekeken hoe de zwarte punten aan het station kunnen worden aangepakt en zette het stadsbestuur het licht op groen voor de heraanleg van het kruispunt van de Pathoekeweg met de Kolvestraat. Dat wordt een rotonde.