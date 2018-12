Brugge wil Vlaamse Primitief aankopen

De onbekende Ursula-Meester moet tijdens het laatste kwart van de 15de eeuw in Brugge werkzaam geweest zijn en onderging er de invloed van zijn grote voorgangers en tijdgenoten Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes en Jan Memling. Mogelijk gaat het over kunstenaar Pieter Casembrood.

VS

Het paneel is afkomstig uit de collectie van de befaamde Franse Kunsthistoricus Paul Durrieu en was in 1902 op de spraakmakende tentoonstelling “Les Primitifs Flamands” in Brugge geëxposeerd. Het was een tweede keer in Brugge te zien tijdens de grote Memling-retrospectieve in 1994. Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt, komt het paneel naar Brugge vanuit een particuliere verzameling in de Verenigde Staten. Na meer dan 500 jaar zou het dan voorgoed terugkeren naar de plaats waar het rond 1500 werd vervaardigd.