Brugge wil Poortersloge verkopen: “We hebben er geen passende functie voor”

Stad Brugge zet een van de parels van zijn patrimonium te koop: de Poortersloge. In 2014 nam het Brugse stadsbestuur het middeleeuwse gebouw over van de staat om te voorkomen dat het een commerciële invulling zou krijgen.

Nu laten ze de verkoop ervan onderzoeken. “Met pijn in het hart, maar we hebben er geen passende functie voor,” zegt burgemeester De fauw.

Oorspronkelijk was de Poortersloge van ‘poorters’, de Brugse commerciële elite. Daarna was het een kunstschool en in de twintigste eeuw was het rijksarchief naar daar verhuisd. Vandaag de dag kan je er tentoonstellingen bezoeken, maar dat duurt niet meer lang.

Het stadsbestuur wil het monument, dat gebouwd is tussen 1395 en 1417, in de etalage zetten. Ook Huis Cottem en Huis Vanden Abeele, twee beschermde aanpalende panden in de Academiestraat waarmee de Poortersloge vervlochten is, staan te koop.

Acht jaar nadat de stad de Poortersloge gekocht heeft van de Belgische staat, willen ze het gebouw toch van de hand doen. “We hebben de principebeslissing genomen om het gebouw op termijn te verkopen. In ieder geval na de Triënnale van 2024, die er opnieuw zijn uitvalsbasis zal hebben,” legt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) uit.

Pijnlijke beslissing

Volgens burgemeester De fauw was het een moeilijke beslissing. “We hebben dit beslist met pijn in het hart, maar eigenlijk hebben we geen passende invulling voor het gebouw. Bovendien moet het gebouw gerestaureerd worden, een investering die niet te verantwoorden is voor een gebouw waar je geen functie voor hebt.”

Daarnaast kan het gebouw niet zomaar elke functie krijgen. “De mogelijkheden zullen we voor de verkoop laten vastleggen in een stedenbouwkundig attest.”

“Historische vergissing”

Oppositiepartij N-VA noemt de verkoop 'onbegrijpelijk'. “De Poortersloge verkopen zou een historische vergissing zijn, het is een van de kroonjuwelen van het stadspatrimonium. Als je daarmee begint, wat is dan het volgende. Het Belfort? Het stadhuis?,” reageert Geert Van Tieghem, fractieleider van N-VA Brugge.

“De voorbije twee legislaturen heeft het stadsbestuur telkens voor een dubbele waarde aan stadsgebouwen verkocht. Deze legislatuur staat voor maar liefst 40 tot 50 miljoen euro aan te verkopen patrimonium gebudgetteerd. Daarmee kunnen ze de rekening eenmalig opsmukken, maar het blijft wel een verarming van uw stad. Acht jaar geleden had men ook geen plan, maar nu hebben ze toch tijd genoeg gehad om een oplossing te vinden? Ik ken nochtans scholen en organisaties genoeg die op zoek zijn naar onderdak.”