Brugge wil oude stelplaats van De Lijn kopen

De site was een eeuwlang het kloppend en economisch hart van Assebroek. Het vertrek van De Lijn gecombineerd met de vele ontwikkelingen in de buurt (Laurierenpark, Tuinen van Hollebeke, Gaston Roelandtsplein …) heeft het evenwicht verstoord, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“We wensen het centrum van Assebroek te herwaarderen en adem te geven.”

Schepen van Openbaar Domein, Financiën en Eigendommen Mercedes Van Volcem: “De Stad zal met de herbestemming van deze 1,5 ha grote site een kwalitatieve opwaardering bewerkstelligen. Deze buurt heeft immers nood aan adem en groen en woonondersteunende functies. Dichte woonbebouwing is daar niet gewenst en zou de draagkracht van de omgeving overschrijden.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon: “De oude stelplaats is een karaktervolle site als laatste getuige van het tramverleden van Brugge en ommeland. Met een stijlvolle herbestemming van de gebouwen voor wijkfuncties en een herwaardering van de buitenruimte waar het aangenaam vertoeven is, zou het the place tot be van Assebroek kunnen worden. Dit alles in samenhang met het aanpalend stadseigendom, het Gaston Roelandtsplein en, wie weet, bij uitbreiding een groter gemeentepark voor Assebroek?”