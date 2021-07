Brugge wil met actieplan Smedenstraat weer hip maken

De Smedenstraat vind je tussen de Stadspoort en het Zand. Maar de leegstand is er hoger dan elders, en dat wl Brugge wegwerken. "Dat het multiculturele hier meer aan bod gekomen is, méér dan in andere straten bekijken wij zeker niet als negatief," zegt burgemeester Dirk De fauw. "Het biedt kansen, maar de leegstand komt hier toch bedreigender over dan in andere straten."

De stad huurt nu zelf een winkelpand, voor het centrummanagement en de wijkagent, en er komen ook initiatieven om nieuwe starters te stimuleren. Wie in de Smedenstraat een winkel begint kan tot 15.000 steun krijgen.

Nood aan actie

"Ik denk dat de Smedenstraat van oudsher een straat is van de Bruggelingen met heel wat kwaliteitszaken," zegt schepen Pablo Annys. "Je merkt de laatste jaren dat er ook een aantal nieuwkomers kwamen met andere concepten en je voelt dat er nood is aan wat actie. Je hebt inderdaad nieuwkomers die ondernemen en ik denk dat we dat moeten stimuleren, samen met de handelaars die hier al zijn."



Naast nieuwe veiligheidscamera's belooft Brugge ook een intensere wijkpolitiewerking. Er komen ook initiatieven om De Smedenstraat vanop het Zand beter bereikbaar te maken. De stad wil nu twee jaar lang intensief werken op de sfeer, het imago en de perceptie van onveiligheid in de buurt.