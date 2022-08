Brugge wil meer kinderen in crèches buiten laten slapen

Sinds april kunnen de kinderen van het Brugse kinderdagverblijf 'De Kleine Wereld' overdag buiten slapen. Het is er een proefproject maar de evaluatie is goed.

De stad wil het initiatief ook in andere kinderdagverblijven toepassen, als het kan in een groene omgeving. Met de huidige hitte slapen de kindjes wel binnen.

Het fenomeen is overgewaaid uit Scandinavië en wordt hier sinds april uitgetest. Willemijn van Trigt, Pedagogisch Coach De Blauwe Lelie: ”Kinderen slapen veel beter, hun weerstand gaat omhoog. Nu is het een warme zomer, maar in de winter slapen ze ook buiten. Dik ingeduffeld met handschoentjes en mutsen op. Het is gewoon voor hun weerstand, ze slapen beter in, ze worden rustiger. Ze zitten dicht bij de natuur."

Het project zit nu in een evaluatiefase. De stad wil graag ook in andere Brugse kinderdagverblijven slaaphuisjes voorzien, maar zal rekening houden met de luchtkwaliteit en het omgevingsgeluid.