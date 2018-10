Brugge wil kazerne kopen

De gemeenteraad van Brugge moet zich vanavond uitspreken over de aankoop van de gronden van de voormalige legerkazerne Knapen in Zeebrugge. De stad heeft er 1,7 miljoen euro voor veil.

De kazerne staat al jaren leeg en de stad wil er een stadspark realiseren dat een groene buffer moet vormen tussen het dorp en het hoogspanningsstation Stevin. De grond is nu nog in handen van het ministerie van defensie, dat het terrein laat saneren. Wat de uiteindelijke invulling zal zijn van de site zal in grote mate afhangen van de plannen voor een nieuwe zeesluis. Als die gebouwd wordt op de plaats van de oude Visartsluis moeten er woningen verdwijnen. Ze zouden dan gecompenseerd kunnen worden op de gronden van de kazerne.