Brugge wil inwoners bevragen over vervoersplan De Lijn

Begin juli werd onder meer een nieuw bussenplan ingevoerd waardoor heel wat haltes wegvielen, of buslijnen van route zijn veranderd. Daar komen nogal wat opmerkingen over binnen, klinkt het. Daarom komt er nu een objectieve bevraging. Dirk De fauw, burgemeester Brugge: "Vooral de gebruikers natuurlijk van het openbaar vervoer. Diegenen die het goed vinden maar ook diegenen die het minder goed vinden en opmerkingen hebben, alles is welkom. En het is de bedoeling dat wij dan samen met De Lijn dit alles gaan bundelen, kijken welke opmerkingen gegrond zijn en wat we er ook kunnen aan doen. Welke lijnen kunnen bijkomend ingelegd worden, welke omleidingen kunnen gerealiseerd worden. En we moeten kijken wat daar aan kan gedaan worden. "

De bevraging start pas in oktober, om ook de scholieren en studenten begin september de kans te geven, hun ervaringen en opmerkingen op de bus door te even.