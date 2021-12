Brugge wil alle volwassen inwoners een boosterprik geven tegen eind januari

Stad Brugge stelt alles in het werk om alle volwassen Bruggelingen voor eind januari 2022 een boosterprik te geven.

Hiervoor zullen alle inwoners die in aanmerking komen en tot nu toe nog niet uitgenodigd werden binnenkort vanuit Vlaanderen een uitnodigingsbrief met een datumvoorstel voor vaccinatie ontvangen.

Burgemeester Dirk De fauw: “Ik roep alle Bruggelingen op om op de uitnodiging in te gaan en hun boosterprik te halen in B-Park. De medewerkers van het vaccinatiecentrum draaien al maanden op volle toeren en staan er nu ook weer om in een korte tijdspanne iedereen een boostervaccin te geven. Op vandaag kregen al 52.728 Bruggelingen (53% van de volwassen Bruggelingen) hun boostervaccin. Wie nog vroeger wil gevaccineerd worden, kan zich nog altijd op QVAX registreren.”

Vaccinatie voor kinderen van 5 tot 11 jaar

Vanaf zaterdag 15 januari 2022 start Stad Brugge ook met de vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Al deze kinderen krijgen de kans om zich te laten vaccineren tegen COVID-19 en ontvangen hiervoor de komende weken vanuit Vlaanderen een uitnodigingsbrief met de nodige informatie. Deze inentingen zullen plaatsvinden in het vaccinatiecentrum op zaterdagen en woensdagnamiddagen. Het gaat hier om een basisvaccinatie met twee prikken.

Het vaccinatiecentrum in Brugge breidt vanaf maandag 3 januari 2022 zijn openingsuren uit. Het centrum zal open zijn van maandag tot en met zaterdag, telkens van 8.00 tot 18.00 uur.