Brugge wil af van onnuttige stadseigendommen

Het stadsbestuur van Brugge wil alle gebouwen waarvan het eigenaar is in kaart brengen en nagaan welke het wil behouden of niet.

Nu bezit Brugge 520 panden, waarvan 126 beschermd. Sommige panden zijn erg waardevol, maar anderen hebben geen functie of kosten handenvol geld om ze te onderhouden. Tegen begin volgend jaar moet al duidelijk zijn welke gebouwen er nog nuttig zijn en welke verkocht kunnen worden.

Energie

De eigendommen verslinden ook behoorlijk wat energie. Het budget dat daarvoor voorzien is bedraagt 2,7 miljoen per jaar, maar dat is ruim onvoldoende. "Wij moeten bekijken hoe we onze gebouwen efficiënt kunnen gebruiken", zegt schepen van patrimonium Minou Esquenet. "We moeten onze middelen zo goed mogelijk inzetten voor de Bruggelingen. De ambitie is ook om een vijfde minder energie te verbruiken. Oude panden renoveren en isoleren die geen nut hebben, is dan ook zinloos.