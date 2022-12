Brugge: "Werken aan verkaveling niet stilleggen, wel onderzoek naar wateroverlast"

Wel wil hij een kordate aanpak van de West-Vlaamse intercommunale en een onderzoek waarom buurtbewoners last hebben van stijgend grondwater en ondergelopen tuinen. Franky Demon, schepen van ruimtelijke ordening: "De WVI heeft duidelijk drainagesystemen aangelegd tot aan de tuinen. Dit moet allemaal nagekeken worden. Is alles goed aangesloten of zijn er die niet aangesloten zijn? Er moet gehandeld worden. Laat ons toe om te stellen dat dit in de week na de Kerstvakantie moet gebeuren. Ik heb de WVI gecontacteerd en hen gemeld dat ik de beelden die ik gezien heb niet aanvaardbaar vind."

Schepen Demon beklemtoont dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Van de stad, van de WVI, maar ook van de bewoners. In januari komen er nieuwe Vlaamse watertoetskaarten. De stad Brugge wil een mogelijke bouwwvergunning vooral daarop baseren. Het project stilleggen zoals gisteren werd voorgesteld lijkt hem geen goed idee. "Ik heb van de oppositie nog niets gezien. Overal waar problemen zijn, alles stilleggen is het gemakkelijkste. iedereen zijn rol. Mijn rol is nieuw overleg organiseren, nieuwe watertoetskaarten interpreteren en dan kijken wat er nog mogelijk is en de juiste beslissingen nemen."

Misschien zijn bijkomende maatregelen om het waterpeil veilig te houden nodig. Ook de waterspecialisten van de Oostkustpolder zullen zich over dit gebied, samen met de WVI, nog eens moeten buigen.

Bekijk ook: