Brugge vreest extra besmettingen via Chinese toeristen

De fauw vreest voor extra besmettingen via Chinese bezoekers in ons land. Brugge kent traditioneel een groot aantal Chinese toeristen.

"Test of vaccinatiebewijs voor Chinezen"

"Jaarlijks komen er zo'n 100.000 à 150.000 bezoekers uit China naar onze stad", zegt De fauw. Daarom is de burgemeester ongerust nu China de grenzen weer opent na de coronaperiode. "De besmettingscijfers in het land zijn nog heel hoog, maar de deuren worden opengezet zonder beperkingen."

De fauw pleit voor een oplossing op Europees niveau. "Ik denk dat er moet worden gewerkt met ofwel een vaccinatiebewijs, ofwel met tests. Als wij naar andere landen willen reizen buiten Europa zijn ook vaak bewijzen nodig. We moeten vermijden dat hier mensen besmet raken."

Volgens De fauw zal het wel nog even duren voor ons land Chinese toeristen zal ontvangen. "Meestal gaat dat om georganiseerde groepsreizen. Het zal pas in april of mei zijn dat die weer helemaal op gang komen. Er is dus voldoende tijd om te werken aan eventuele beperkingen."