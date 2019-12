Brugge verzet zich tegen homovrije zones in Polen

Leuven, Gent en Brugge roepen in een gezamenlijke brief de Poolse ambassadeur in België op om de LGBT-vrije zones (zones waar holebi’s en transgenders niet welkom zijn) in Polen een halt toe te roepen.

De LGBT-vrije zones zijn in strijd met de mensenrechten. De drie steden, allen lid van het internationale Rainbow Cities Network, zijn onthutst over deze evolutie.

Afgelopen weken werd duidelijk dat de Poolse regering gemeenten en provincies aanmoedigt om LGBT-vrije zones te creëren. Al 87 lokale Poolse besturen (gemeenten, provincies en regio's) hebben hun wet aangepast en zichzelf "holebi- en trans-vrij" verklaard. Bovendien hingen al verschillende restaurants en hotels de voorbije tijd ’LGBT-verbodstickers’ uit.

Dirk De fauw, burgemeester van Brugge:“Brugge is een warme, toegankelijke , holebi- en transgendervriendelijke stad en we wensen dit via acties en stedennetwerk ook uit te dragen naar bewoners, bezoekers en andere steden. We zetten in op een stad waar iedereen zich thuis voelt ongeacht seksuele diversiteit of genderoriëntatie. Daarnaast blijven we discriminatie van holebi's en transgenders in onze stad bestrijden. Een lokaal gedragen regenboogactieplan zet onze visie en ons optreden kracht bij.”