Brugge verwelkomt Britse toeristen

Reizigers die naar België komen, moeten enkel nog een geldig coronacertificaat bezitten. Ze moeten zich niet langer testen of in quarantaine gaan. Deze versoepelingen gelden ook voor Groot-Brittannië, een markt die in 2019 goed was voor 500.000 bezoekers aan Brugge.

“Vanuit onze ‘always on’-strategie zijn we de afgelopen maanden op deze markt met verschillende awareness-acties actief gebleven,” zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste. “Op die manier konden we onze stad als bestemming top-of-mind houden. Nu de randvoorwaarden dat opnieuw toelaten, starten we samen met onze partners een activerende UK-campagne op. Hiervoor werd een bedrag van 400.000 euro bijeengebracht.”

De campagne

De boodschap van de campagne is dat Brugge de Britten terug verwelkomt. De campagne loopt vanaf maart tot december 2022 en is vooral gericht op de zuidelijke regio’s Greater London en South-East England. De campagne wordt verspreid via verschillende kanalen zoals sociale media, mail en schermen in de Londense metro.