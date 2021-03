Brugge verbiedt lachgas als roesmiddel

Lachgas is een populair roesmiddel bij jongeren. De gascapsules dienen eigenlijk om slagroomspuiten onder druk te zetten, maar wanneer het gas geïnhaleerd wordt, zorgt het ook voor verdovende en hallucinerende effecten.

Boetes tot 350 euro

Politie, gemeenschapswachten en medewerkers van de stedelijke dienst openbaar domein vinden steeds vaker ampullen terug in vuilnisbakken, stadsparken, straten en stegen. De Brugse politie kon ook geregeld jongeren op heterdaad betrappen, na meldingen van geluidsoverlast of Coronafeestjes. “Aangetroffen flessen en capsules kunnen we tot op vandaag louter in beslag nemen. De politie of het stadsbestuur zouden bovendien nog moeten opdraaien voor de vernietigingskost door een gespecialiseerd bedrijf (30 euro per recipiënt). Met de huidige nationale wetgeving wordt het toenemend misbruik sowieso niet ontmoedigd. Een lokale aanpak drong zich op!”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

Het drijfgas is normaal niet verboden voor meerderjarigen. Maar het gebruiken als roesmiddel is niet zonder risico’s. “Lachgas snuiven, schaadt de gezondheid. Het kan zorgen voor zuurstoftekort in de hersenen en dat kan allerlei andere nare gevolgen hebben zoals misselijkheid, duizeligheid, enz. De gevolgen aan het stuur van een auto, bromfiets of fiets kunnen ernstig zijn. Het is gewoon niet bedoeld voor menselijk gebruik”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het verbod op lachgas werd maandagavond 29 maart 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad.