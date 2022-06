Brugge test autoluwe winkelstraten in weekend

Alleen voor het openbaar vervoer, hulpdiensten en om een winkel te bevoorraden is er nog toegang. De stad wil het winkelen een stuk aangenamer te maken nu er onder ’ t Zand plaats is voor 2.000 auto's, vlakbij de hoofdwinkelstraten. UNIZO vindt dat een slechte zaak, de Handelsgebuurtekring is dan weer voor.

Uitbreiding van autoluwe periodes

De Brugse binnenstad is in het weekend een beetje meer afgesloten voor auto’s. Want het is nu al in Brugge autoluw op koopzondagen en in de eindejaarsperiode.

"De kleine aanpassing nu is dat er vier zondagen en meer tussen 13 uur en 18 uur geen wagens door Geldmuntstraat, Noordzandstraat, Zuidzandstraat kunnen rijden. Dit is vanaf 1 juni tot 30 september. Wij beschouwen dit als een proefperiode", zegt Dirk De fauw, burgemeester van Brugge.

"Vrees voor Brugge als soort van Bokrijk"

Maar UNIZO is geen voorstander van deze autoluwe maatregel. Volgeparkeerde winkelstraten zijn niet meer van deze tijd maar de klanten zouden afhaken als de zaken moeilijk bereikbaar zijn.

"Op termijn zien we een vrees van ons dat Brugge een soort van toeristisch Bokrijk zou worden die enkel maar de toeristische klant bedient. Maar in een economisch gezond klimaat zitten we met een systeem dat naast toeristisch winkelaanbod ook lokaal aanbod belangrijk is. En dat lokaal aanbod waarbij bereikbaarheid zeer belangrijk is, komt niet bij in het gedrang", zegt Brecht Clyncke van Unizo Noord-West-Vlaanderen.

"Parkeren kan vlakbij"

De Handelsgebuurtekring Brugge telt 120 aangesloten winkels in de autoluwe winkelstraten. En die luiden een andere klok, zegt voorzitter Dirk Vanhegen: "Ons standpunt was telkens: we gaan wachten met die maatregelen tot er voldoende extra parkeercapaciteit is.

Er is nu verdubbeling en de grootste van België. We moeten eerlijk zijn de mensen kunnen op een goeid degelijke manier parkeren. En ook niet zo duur. Vlakbij een winkelcentrum."