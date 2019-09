Brugge terug in tijd voor 150ste verjaardag Stadsschouwburg

Zaterdagavond doet de Stadsschouwburg haar allereerste voorstelling, "Les Mousquetaires de la Reine", opnieuw over. Zowat 200 figuranten in traditionele kledij nemen bezoekers weer mee naar het startjaar van de stadsschouwburg, met koetsen en oude fietsen. Daarnaast is er ook heel wat randanimatie en is er plaats voor muzikale intermezzo's.

Sfeer verderzetten

Na de voorstelling wordt de sfeer van de 19de eeuw voortgezet met een absintbar, cancandansers en een ensemble met muziek uit 1869.

Ook de komende weken gaat het feestjaar nog verder. Om het jubileum te vieren, slaat Cultuurcentrum Brugge de handen in elkaar met maar liefst 32 culturele partners.