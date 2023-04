Brugge telt 453.000 bezoekers tijdens paasvakantie

Deze paasvakantie zakten naar verwachting zo’n 453.000 bezoekers af naar Brugge. Dat is 29% meer dan vorig jaar, en zelfs 2% meer dan in 2019 voor de coronapandemie.

Het aantal dagjestoeristen dat Brugge kwam bezoeken, wordt geschat op 342.000 mensen, zo’n 4% meer dan pre-coronajaar 2019. “45% van onze dagjestoeristen komen uit eigen land, terwijl 55% vanuit het buitenland naar onze stad afzakte”, klinkt het bij het Brugse stadsbestuur. Opvallend: met ongeveer 50.000 dagrecreanten bezochten er iets minder bezoekers uit de dichte regio de stad. De absolute topdagen vielen zoals verwacht samen met het paasweekend. Op zaterdag voor Pasen werden er meer dan 53.000 bezoekers geteld, op Pasen zelf waren dat er bijna 45.000.

Terug op pre-corona niveau

Brugge telde deze vakantie 103.000 overnachtingen en 61.000 verblijftoeristen. “De bezetting in de hotels was dan ook zeer goed. We kloppen af op 83% voor de hele periode van de paasvakantie. 83% van de overnachtingen waren van buitenlandse herkomst en daarmee zitten we terug helemaal op het pré-corona patroon”, besluit het Brugse stadsbestuur.