Brugge steunt Natuurpunt bij aankoop van 8 hectare grond

“Het gebied omvat natte natuur, behoort tot de Oostkustpolders en is gedeeltelijk beschermd als Europees Vogelrichtlijngebied”, zegt schepen van Openbare Domeinen Mercedes Van Volcem. De rest van het bedrag werd door het Gewest gesubsidieerd en voor een klein gedeelte door Natuurpunt zelf, die het ook in beheer heeft.

Al 42,45 hectare

De Stad investeerde al in 42,25 hectare die door Natuurpunt werd aangekocht. Een belangrijke realisatie is de omgeving van Ter Doest, die mooi is aangelegd en door vele vogelliefhebbers is gekend als een mooie plaats in het Brugse polderlandschap. Natuurpunt zorgt mede voor buffering van de havenactiviteiten wat ook belangrijk is voor de leefbaarheid van de polderdorpen.

Stad Brugge investeerde deze legislatuur voor ruim 275.000 euro in natuurgebied, dat is 3,5 keer meer dan de voorgaande 24 jaar. De stad telt vandaag 1.240 hectare bos en natuurdomeinen. Dat is bijna 10 procent van de oppervlakte van de stad.