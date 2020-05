Brugge stelt sportcentra ter beschikking als leslokaal voor scholen

Zo wil Brugge de scholen ondersteunen die door de richtlijnen rond social distancing met capaciteitsproblemen kampen bij de heropstart.

"De heropstart van de scholen is niet evident", zegt schepen van Sport Franky Demon. "Voor de kinderen en jongeren is het echter van belang dat ze nog les kunnen volgen dit schooljaar en dat dit in veilige omstandigheden kan gebeuren. Vermits er geen zicht is op een timing voor de heropstart van indoor sport in onze centra zullen we die voorlopig gratis ter beschikking stellen van de scholen."

De stad heeft een tiental sportcentra in eigen beheer. Het is wel de bedoeling dat scholen in eerste instantie hun eigen gebouwen maximaal benutten. Naargelang de vraag naar extra ruimte, zullen sportzalen worden klaargemaakt voor gewone lessen. "We zullen hier en daar sportvloeren moeten afdekken, nadenken over gescheiden toegang en frequente schoonmaak", zegt de schepen. Tegen 15 mei zouden de zalen klaar moeten zijn voor gebruik.