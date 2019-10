Vanaf volgend jaar wordt parkeren in Brugge ietsje duurder, zowel boven- als ondergronds, en dat om de leefbaarheid en toegankelijkheid van de stad te verbeteren.

Er komt ook een gratis Pcard, een parkingkaart waarmee je 20% korting krijgt in de 5 centrumparkings. De kaart geldt als betaalmiddel, de parkeerkosten worden achteraf gefactureerd. De Pcard kun je ook koppelen aan je nummerplaat, zodat je een parking kan in- en uitrijden aan de hand van nummerplaatherkenning. De Pcard kan ook gebruikt worden bij parkings van Interparking in andere gemeenten en steden.