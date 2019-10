Brugge stelt de "dierenpolitie" voor

“Een belangrijke stap voor het dierenwelzijn in Brugge” zegt Mathijs Goderis, schepen voor dierenwelzijn. “Sinds ik actief ben als schepen van dierenwelzijn ben ik al verschillende keren met schrijnende situaties van verwaarlozing en mishandeling geconfronteerd” vertelt schepen Mathijs Goderis. “Dergelijk dierenleed is ontoelaatbaar. Ik ben dan ook heel tevreden dat we vandaag de dierenpolitie kunnen voorstellen in Brugge. Dankzij hen kunnen we voortaan nog sneller optreden bij ernstige gevallen van mishandeling of verwaarlozing” aldus de schepen.

“De wetgeving rond dierenwelzijn is vaak complex. Het is logisch dat niet elke inspecteur of agent deze helemaal kent. Dit team zal dan ook alle collega's van de zone ondersteunen met kennis en advies over dieren. De vier dierenflikken werden opgeleid tot experts in dierenwelzijn. Daarnaast werd ook budget vrijgemaakt voor extra middelen” zegt Goderis. "Denk hierbij aan chiplezers, vangstokken, speciale handschoenen, een verstelbare bench, aangepaste kledij en extra opbergruimte."