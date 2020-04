Brugge schrapt nog meer zomerevenementen

Er was al geen Cactusfestival en het lijstje van gesneuvelde zomerevenementen in Brugge groeit aan.

Zo zal er deze zomer onder meer geen Benenwerk, geen Lichtfeest Lissewege en geen Moods zijn. Ook een aantal geplande events in de stadszalen worden geannuleerd tot eind juni. Cultuurschepen Nico Blontrock: "Over veel zaken gaan we later beslissen. Ik denk aan Film op het strand in Zeebrugge omdat je daar ver uit elkaar kan zitten. Ik denk ook aan de pre-triënnale omdat de musea wellicht opnieuw opengaan. Ook Dansen op de Vismarkt bekijken we nog".