Brugge pilootstad op vlak van verkeersveiligheid

In het politiehuis zijn experts vanmorgen komen spreken over het thema.

De stad Brugge was in 2015 al een pilootstad voor SAVE. Dat is een initiatief van Ouders van verongelukte kinderen. De afgelopen twee jaar heeft de stad actief ingezet op veilig verkeer met een concreet actieplan. Als beloning daarvoor krijgt de stad nu een label. Ook binnen het project SAVE 2.0 is Brugge opnieuw een voortrekker. Zo zal de stad ongevallen nog meer in detail analyseren, met het oog op preventie naar de toekomst toe.