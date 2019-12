Brugge organiseert lichtspektakel met 100 drones

Meer dan 100 drones gaan dan aan het concertgebouw de lucht in en zorgen voor een visueel spektakel. In China is het al een ware hype om bij spektakels de hemel te verlichten met drones die in formatie vliegen. Hier heeft het nog heel wat voeten in de aarde om de vergunning te krijgen. In Brugge is het nu toch gelukt.

Vereiste testvluchten met drones gisteren in Namen konden niet doorgaan door het slechte weer, maar de overheid laat het nu toch toe. Volgende week wordt er nog getest. Brugge is fier dat ze de primeur op zak hebben en betaalt iets meer dan voor een gewoon vuurwerk.