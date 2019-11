In Brugge is de vierde park & ride-parking geopend, aan het Waggelwater. Die moet de parkeerdruk in het centrum zelf verminderen.

De nieuwe parking Waggelwater is ideaal gelegen dicht bij de Brugse expresweg. Je parkeert er gratis zonder tijdsbeperking en met de fiets of het openbaar vervoer sta je zo in hartje Brugge. Je kan er je fiets veilig achterlaten in de fietskluizen. Park en Ride Waggelwater is ook uitgerust met elektrische laadpalen. Om de parking te promoten kan je vanaf maandag tot half februari gratis met de bus naar het centrum en terug.