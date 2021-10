Brugge op 6de plaats op wereldranglijst favoriete bestemmingen

Condé Nast Traveler mikt op het topsegment van individuele reizigers, een segment waar Visit Bruges strategisch op werkt. Voor deze award baseerde het magazine zich op de ratings en reviews van meer dan 800.000 lezers. Condé stelde een lijst samen van steden die de lezers van het magazine het meest hebben gemist tijdens de coronacrisis en waarnaar ze willen terugkeren als ze in normale omstandigheden kunnen reizen.

"Brugge is niet vergeten"

“Deze internationale bekroning is voor Brugge zeer belangrijk”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins. Burgemeester Dirk De fauw vult aan: “Deze erkenning toont aan dat Brugge niet vergeten is. Dat is een opsteker voor de Brugse toerismefamilie die na een moeilijke periode uitkijkt naar de heropleving van het internationaal toerisme.”

In 2018 was Brugge nog terug te vinden op de 17de plek in deze jaarlijkse award. De stad werd toen geroemd om haar “onberispelijk goed bewaarde centrum met kasseien en reien” en gekozen door reizigers die op zoek waren naar rustige, kleine en ingetogen bestemmingen waarbij comfort voorop komt.

Zo ziet de Top 10 er uit:

1. San Miguel de Allende, Mexico

2. San Sebastián, Spanje

3. Salzburg, Oostenrijk

4. Siena, Italië

5. Dubrovnik, Kroatië

6. Brugge, België

7. Cambridge, Verenigd Koninkrijk

8. Reykjavik, IJsland

9. Galway, Ierland

10. Kralendijk, Bonaire