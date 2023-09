Brugge omarmt De Warmste Week

De Warmste Week steunt dit jaar 287 projecten die in het teken staan van "opgroeien zonder zorgen". Dat heeft de VRT bekendgemaakt. Dit jaar is Brugge de gaststad.

Ambassadeurs Danira Boukhriss Terkessidis (VRT 1), Eva De Roo (Studio Brussel), Sander Gillis (MNM) en Sarah Mouhamou (Ketnet) roepen op om zelf acties te organiseren en te registreren.

Ruime selectie

De geselecteerde projecten focussen op vier domeinen: thuis, onderwijs, vrije tijd en online. Het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper wil bijvoorbeeld de band tussen kinderen en hun opgenomen ouders herstellen met leuke activiteiten, zoals games, circusoefeningen en improvisatietheater.

Het project 'Wij dansen' van de vereniging Studio Van Os hoopt dan weer danslessen aan te bieden aan kinderen met een autismespectrumstoornis en kinderen met het syndroom van Down. De volledige lijst met projecten is terug te vinden op de website van de Koning Boudewijnstichting en op dewarmsteweek.be.

"'Opgroeien zonder zorgen' is een thema waar we bij de Koning Boudewijnstichting veel belang aan hechten op allerlei vlakken, van kinderen in armoede ondersteunen tot laagdrempelige hulpverlening voor de mentale gezondheid van jongeren", zegt Brieuc Van Damme, CEO Koning Boudewijnstichting.

"We zijn trots dat er via zulke projecten échte impact kan worden gecreëerd. Die impact willen we graag nog meer en beter in de kijker zetten."

Eerste kerstmarkt in Brugge

Komende donderdag organiseert Eva een kerstmarkt op 't Zand in Brugge. De Warmste Week vindt dit jaar ook op die locatie plaats van maandag 18 tot en met zondag 24 december.