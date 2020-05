Brugge moet trendy shoppingstad worden

Drie miljoen euro wordt ervoor uitgetrokken, gespreid over vijf jaar. Brugge komt sneller dan verwacht met zijn plan, omdat de hele coronacrisis dat ook vraagt. Leegstand is er nu amper, maar dat zou wel eens kunnen veranderen. Daarom is nu ingrijpen noodzakelijk.

Vier pijlers schuift de stad naar voren. Leegstandbestrijding is er één van. Die zal nog stijgen door corona. Pablo Annys – Schepen voor economie Brugge: " Leegstand aanpakken is inderdaad één van de vier pijlers. We hebben nog altijd de laagste leegstand van alle centrumsteden. Maar ze stijgt, tot nu 6,8%. We willen dat aanpakken door de leegstand sneller en beter te tellen, pro-actiever met verhuurders te praten. Door investeerders aan te trekken met vernieuwende concepten, businessdays organiseren ook."

Meten is weten



Meten is weten, dat wordt belangrijker. Passantentellingen ook en een winkelkerngebied in het centrum dat net is en beleving uitstraalt. Pablo Annys: "We zullen extra middelen uittrekken voor veel meer events. Beleving, marketing ook. We gaan zeker ook kijken hoe we de omliggende steden meer kunnen betrekken om zo shopping-ervaring in Brugge te krijgen."

De stad wil ook werken aan een betere communicatie met de handelaars. Unizo Brugge, dat de handelaars vertegenwoordigt, reageert tevreden. Dit komt op tijd. Hendrik Vermeulen – Unizo Brugge: "Die marketing is heel belangrijk straks, als de winkels weer op volle toeren gaan draaien. We moeten er alles aan doen om de retail in onze binnenstad leefbaar te houden. Hoe erg de situatie nu is? Die is heel moeilijk nu. We hebben gisteren enkele winkeliers bezocht. Er is wel een bekommernis op de korte termijn. We gaan moeten zien hoe de zaken evolueren."