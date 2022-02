De stad Brugge en de KU Leuven gaan de sport- en beweegparticipatie van de Bruggelingen onderzoeken. Het is de bedoeling om met behulp van het onderzoek de inwoners van Brugge meer te laten bewegen.

De studie gaat van start in maart en zal maximum een jaar duren. "We bestudeerden een vijftal jaar geleden al de behoeften en toekomstige noden op vlak van sportinfrastructuur in Brugge", zegt schepen van Sport Franky Demon.

"Er werden nieuwe sportcentra gebouwd en we zorgden voor extra investeringstoelagen voor sportverenigingen. Net zoals toen willen we ook nu die studie omzetten in concreet beleid, deze keer op vlak van sport- en beweegparticipatie."