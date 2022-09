De stad heeft in een beleidsplan vastgelegd dat ze bepaalde ruimtes niet meer gaan openstellen voor bebouwing, maar behouden als groene zone. Dat is onlangs nog vastgelegd in Assebroek, zegt Brugge, waarmee ze buffers willen creëren om water op te vangen. Drie jaar geleden veranderde de stad het gebied Klein Appelmoes bijvoorbeeld van woonuitbreidingsgebied in natuurgebied.