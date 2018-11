Brugge krijgt migranten het meest aan het werk

Dat schrijft De Tijd op basis van een studie van het Steunpunt Werk.

België is een van de slechtste leerlingen in Europa als het gaat over de tewerkstelling van niet-Europese migranten. Maar tussen de centrumsteden zijn er opvallende verschillen. Zo slagen Brugge en Mechelen er het best in hun inwoners met niet-Europese roots aan het werk te krijgen. In 2016 waren er respectievelijk meer dan 60 en 54 procent van de niet-Europese migranten aan de slag.

Voorts doet Gent (51,8 procent) het licht beter dan Antwerpen (48,5 procent) als het gaat over de tewerkstelling van migranten. Nochtans zijn Antwerpen en Brussel de favoriete steden voor nieuwkomers om zich te vestigen, vaak omdat ze er een netwerk van landgenoten terugvinden. Brussel doet dan weer zijn reputatie van zorgenkind alle eer aan: de allochtone tewerkstelling bedraagt er amper 41 procent.