Brugge krijgt meer vluchtelingen aan het werk

Dat moet toch blijken uit het project Brugge Werkt, een tewerkstellingsproject van de stad, het OCMW en enkele partners. Ruim een jaar geleden stapten 49 erkende vluchtelingen in het project. Een kleine helft daarvan is nu aan het werk.

Aiman en Feras

Aiman uit Syrië is één van tientallen erkende vluchtelingen die vorig jaar deelnam aan Brugge Werkt! Na een beoordeling van zijn capaciteiten, attitude en zijn Nederlandse taalkennis kon hij tijdens zijn persoonlijk werktraject voor een stage aan de slag in hotel Roodhof in Oostkamp dat deel uitmaakt van een maatwerkbedrijf. Hij kreeg er intussen een contract. Ook zijn landgenoot Feras, een dertiger die ooit ijsjes produceerde en verkocht in Syrië, is nu aan de slag bij de Kringwinkel in Ruddervoorde.