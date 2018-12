De organisator van ijs- en zandsculpturen krijgt een permanente expositieruimte in Brugge. Het initiatief krijgt de naam Musea Sculpta mee, schrijft Het Nieuwsblad.

De exporuimte komt er in een pand in de Mariastraat. Er zijn niet alleen plannen voor ijs- en zanscupturen maar ook chocoladesculpturen. Het Brugs stadsbestuur heeft de aanvraag voor het project goedgekeurd. Een eerste tentoonstelling met zandsculpturen, met de Italiaanse kunstenaar-wetenschapper Leonardo Da Vinci als inspiratiebron, zou plaatsvinden in de loop van 2019.