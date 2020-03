Brugge koopt 2,8 hectare grond aan Veltemweg

Na 30 jaar is er een akkoord over de aankoop van de hoeve en gronden langs de Veltemweg in Assebroek. Er komt dus een park met boomgaard dat ook toegankelijk is voor mindervaliden. De stad zal er ook een geboortebos aanleggen en zo het Veltembos uitbreiden. Er komt ook een fiets- en wandelpad dat Sint-Kruis en de site van het zwembad Interbad beter ontsluit. Er fietsen ook veel leerlingen langs van twee scholen uit de buurt. Ook voor hen wordt het een stuk veiliger.

Schepen Mercedes Van Volcem: “De aankoop biedt niet alleen een antwoord op een dertigjarige mobiliteitsproblematiek, maar is voor ons ook een ideale opportuniteit om een uitbreiding van het stedelijk groen te realiseren.”