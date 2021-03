Brugge knapt pleintjes op voor gezelligheid en meer comfort

De werkzaamheden aan het Jan Van Eyckplein en de Predikherenrei in Brugge zijn afgerond.

Brugge steekt in deze coronatijd enkele pleintjes in het nieuw. Dat gebeurt vooral op vraag van de horecazaken in de buurt. Van zodra die weer open kunnen zullen ze hun terras kunnen openen met meer comfort en gezelligheid. Het moet Brugge nog aantrekkelijker maken na coronatijd. Op het Jan Van Eyckplein zijn door de heraanleg wel een vijftal parkeerplaatsen verdwenen en dat zint sommige buurtbewoners niet. De stad zal die wel elders compenseren.

Ook de Predikherenrei is aangepakt, tot tevredenheid van de plaatselijke horeca. "

Het was altijd een mooie plaats maar de kasseien begonnen wat los te liggen. Het werd wat bobbelig", zegt Pieter Buysse van Punta Est. "Er viel al eens een tafel om, er vielen al eens glazen om. En nu door de corona vroegen we met andere uitbaters aan de stad om dat nog eens te herbekijken. Ze hebben daar direct op ingegaan, de strook weer aangelegd. En dat zal een grote verbetering zijn voor ons".