Brugge investeert dit jaar 111 miljoen euro

111 miljoen euro is een recordbedrag voor stad Brugge. Brugge boekte een overschot van 33 miljoen euro, dat is het hoogste van de afgelopen 5 jaar en wordt mee gebruikt voor de investeringen. Een groot deel van de 111 miljoen euro zijn uitgaven die werden overgedragen van vorig jaar. Er zal onder andere gewerkt worden aan de Xaverianensite, het Studenten- en vrijzinning huis en het vernieuwde Gruuthusemuseum.

Meer stadsschulden

Vorig jaar stegen de stadsschulden tot 86 miljoen euro. Nu is er een gemiddelde stadsschuld van 705 euro per inwoner, wat minder is dan de gemiddelde stadsschuld in andere centrumsteden: 1.148 euro. Belastingverhogingen voor Bruggelingen en bedrijven in Brugge komen er deze bestuursperiode niet volgens schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open VLD).