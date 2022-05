Brugge investeert 5,3 miljoen euro in veiligere fietspaden

De Vlaamse regering keurde in 2019 het plan Kopenhagen goed om lokale besturen te ondersteunen bij het investeren in fietsinfrastructuur. Het plan houdt in dat elke Vlaamse gemeente recht heeft op een euro subsidie voor elke twee euro die zij zelf investeert. Het college van burgemeester en schepenen gaf deze ochtend groen licht om het Brugse dossier in te dienen bij de Vlaamse overheid.

Nieuwe fietspaden

In totaal gaat het om 37 dossiers. "We kunnen veel dossiers indienen omdat er veel openbare werken op stapel staan”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Prioritair voor ons is dat fietsers zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Een degelijke fietsomgeving zet mensen meer aan om voor de fiets te kiezen”, vult burgemeester Dirk De fauw aan.

De start van de werken liggen verspreid tussen dit jaar en 2025. Concreet gaat het om verbeteringen aan de bovenlokale fietsroutes, fietsroutenetwerken, oversteekplaatsen en vernieuwing van de toplaag van bestaande fietspaden. Ook worden enkele nieuwe fietspaden aangelegd, onder meer door de oude stelplaats van De Lijn in Assebroek, het Kerkebeekpad in Sint-Michiels, langs de Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis en fietspaden naar de toekomstige fietsbrug over de Kolvestraat op het bedrijventerrein Blauwe Toren in Sint-Pieters.