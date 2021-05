Brugge in internationale etalage dankzij Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen start een toeristische campagne via Facebook en Instagram om Vlaamse kunststeden als Brugge internationaal in de etalage te zetten. Dat meldt de organisatie in een persbericht. "Zeker na de coronapandemie is zoiets hard nodig", klinkt het.

De coronacrisis riep het toerisme in de Vlaamse kunststeden Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen en Leuven abrupt een halt toe. “Deze campagne van Toerisme Vlaanderen en onze Vlaamse kunststeden wil ze terug onder de internationale aandacht brengen,” zegt minister van Toerisme Zuhal Demir. Voor de aftrap van het toeristische seizoen 2021 bedachten de vijf Vlaamse kunststeden en Toerisme Vlaanderen 10 T-shirts met een slogan, met de bedoeling die als stilistisch element te gebruiken in een sociale mediacampagne.

De T-shirts maken met een knipoog de vergelijking met de meer gekende toeristische steden. Er is niets mis met die klassieke bestemmingen, maar toch zetten de Vlaamse steden zich hier met humor een beetje tegen af. "Look up in New York, look around in Bruges", staat op de t-shirts van Brugge te lezen. Of nog: "Mix drinks in Berlin, mix art in Bruges".

Driejarig project

De campagne via Facebook en Instagram kadert in een grotere toeristische campagne die Toerisme Vlaanderen en de Vlaamse kunststeden in de loop van de komende drie jaren verder zullen uitrollen. De Vlaamse kunststeden kiezen er bewust voor om zich als collectief te presenteren. Bram Van Braeckevelt, voorzitter van de vzw Vlaamse Kunststeden, ziet het positief in: "We presenteren ons op een ludieke manier als alternatief voor de 'grote jongens'. Een stad moet geen miljoenen inwoners hebben om een topbestemming te zijn, toch? Dat bewijzen wij elke dag opnieuw."