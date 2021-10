Brugge houdt hommage aan Pieter Aspe

In het stadhuis van Brugge vindt een hommage plaats voor Pieter Aspe. Daarbij wordt het laatste boek van de schrijver 'Van In Episode 5' voorgesteld. Na de middag verzamelen alle figuranten die ooit meespeelden in de tv-reeks Aspe in het stadhuis.

Misdaadauteur Pieter Aspe overleed op 1 mei 2021. Door de coronaregels konden heel wat fans geen laatste groet brengen aan hun idool. Daarom organiseren de stad Brugge en brouwerij Omer Vander Ghinste zes maanden na zijn dood een hommage aan de schrijver. Er zijn zondag tal van activiteiten gepland om de schrijver te eren, te beginnen met de voorstelling van het laatste boek van Aspe: 'Van In Episode 5'.

Aandenken aan Aspe

Bezoekers zijn doorlopend welkom in de Gotische Zaal van het Brugse stadhuis. Daar krijgen ze een aandenken aan de misdaadauteur. Verder kunnen geïnteresseerden ook de Heilig Bloedkapel bezoeken, waar Aspe zijn allereerste misdaadroman 'Het vierkant van de wraak' schreef. "Pieter, Pierre, was een oud-leerling van het Brugse Sint-Leocollege, was conciërge van de Heilig Bloedkapel op de Burg, maar vooral een fantastisch auteur die een echte ambassadeur was voor onze stad. Een half jaar na zijn overleden willen we hem op een gepaste wijze herdenken in onze stad", zegt burgemeester Dirk De fauw.

Herbert Flack

Zondagnamiddag verzamelen alle figuranten die ooit meespeelden in de tv-reeks Aspe in het stadhuis. Daar nemen ze een groepsfoto met acteur Herbert Flack die de rol van speurder Pieter Van In vertolkte. Nadien signeert Flack nog enkele boeken. Naar aanleiding van het laatste boek van Aspe lanceert de Brugse gidsenvereniging S-wan zondag ook een gratis belevingstocht geïnspireerd door het boek.