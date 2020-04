Sinds begin deze week hangen de solidariteitsvlaggen uit in Brugge. Onder meer op de Burg, op de top van het Belfort en in diverse deelgemeenten wappert de witte vlag waarmee het stadsbestuur zich solidair toont met al wie zich inzet in de strijd tegen het coronavirus.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock: ‘We doen met Stad Brugge hard ons best om ook het moraal hoog te houden bij onze mede-Bruggelingen. Naast de krachtige symboliek van de Beiaard en de vele Brugse klokken die luiden, maken we onze steun aan zij die in de frontlinie van de strijd tegen Corona staan nu ook visueel met het hijsen van een witte vlag aan onze vlaggenmasten, tot zelfs op het Belfort toe. Zo scharen we ons achter de vele Bruggelingen die ook reeds een witte vlag uithingen.’