Brugge helpt Oekraïense stad Kopychyntsi

De Stad Brugge zal samen met het OCMW en het AZ Sint-Jan hulp bieden aan Kopychyntsi, een stad met ongeveer 15.000 inwoners in het westen van Oekraïne.

In Kopychyntsi ligt een gemeentelijk ziekenhuis, waar veel Oekraïense vluchtelingen en gewonde soldaten gebruik van maken. Het heeft 100 bedden en de nood aan materiaal is groot. Brugge schenkt nu 60 laptops, 15 desktops, heel wat medisch materiaal, maar ook fietsen, warme kledij en schoolmateriaal aan Kopychyntsi.

De burgemeester van de stad was vandaag in Brugge. Hij vertelde eerder op een congres aan de algemeen directeur van de stad Brugge hoe groot de noden in Kopychyntsi zijn. Dat leidde tot deze hulpactie.