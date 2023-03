Brugge heeft plan klaar over hoe stad er in 2050 uit wil zien

De stad Brugge heeft een plan klaar over hoe ze er in 2050 wil uitzien. Het zogenaamde Beleidsplan Ruimte Brugge. Het is een toekomstplan over hoe de stad de openbare ruimte de komende jaren wil invullen met woningen, bedrijven en groene ruimte.

Het plan is een vertaling van de Vlaamse betonstop of bouwshift. Het moet er voor zorgen dat de openbare ruimte in de stad zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt. Schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon: "We willen met plannen werken. Wanneer mensen, scholen of bedrijven een bouwvergunning aanvragen, wensen we dat te doen volgens een gestructureerd plan. En dat plan is nu klaar. We gaan in openbaar onderzoek en luisteren naar de mensen om eventuele aanpassingen te doen."

2050 is nog veraf

Zo staat er in het plan dat ruimte die niet bestemd is om te bouwen, ook zo moet blijven. Er zal dus dichter op elkaar moeten gebouwd worden. "Ik denk aan de kernstad, ik denk aan Sint-Andries, Sint-Michiels waar we wel nog iets dichter moeten kunnen bouwen maar andere zaken zoals het noorden zoals Dudzele, Lissewege maar ook ver-Assebroek waar in het plan staat dat we daar niet meer zo sterk gaan verdichten."

Er is in het toekomstplan ook nog ruimte om te ontwikkelen. Daarvoor kijkt de stad naar de stationsomgeving, Zeebrugge en de site Lanssens (simulatie )aan het kaaidistrict. Het Beleidsplan Ruimte zal worden voorgelegd aan alle Bruggelingen met infomomenten en het kan nog aangepast worden, want 2050 is nog veraf.

"2050 lijkt veraf maar we willen bedrijvigheid een kans geven in onze stad. En het duurt soms vele jaren om alles te ontwikkelen. Dus daarom is het goed dat we een plan hebben.Vlaanderen vraagt het en Brugge zal klaar zijn."