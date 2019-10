Brugge heeft nieuw dierenasiel

Het dierenopvangcentrum van het Blauwe kruis in Brugge steekt volledig in het nieuw.

Het oude gebouw is afgebroken en na een jaar werken is de nieuwbouw af. De dierenverblijven zijn nu veel ruimer en meer comfortabel waardoor het voor honden, katten en knaagdieren fijner verblijven in het asiel.

Tijdens de werken werden de dieren ondergebracht in een conciërgewoning en nu is het voor hen toch even wennen aan de nieuwe omgeving. Al zullen ze zich ongetwijfeld snel thuisvoelen in het nieuwe asiel. De nieuwbouw was mogelijk dankzij een gift van 1,2 miljoen euro van een dierenvriend uit Jabbeke.