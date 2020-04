Brugge heeft herstelplan van 6 miljoen

6 miljoen euro. Zoveel investeert de stad Brugge de komende jaren in een herstelplan om de coronacrisis te lijf te gaan.

1 miljoen euro dient om de broodnodige zuurstof te geven aan het toerisme, dat sinds maart gewoon stil ligt. Tussen maart en juni is het omzetverlies daar alleen al in te schatten op 160 miljoen euro. De stad zelf loopt in haar eentje 12,6 miljoen euro mis door minder parkeergelden en geen musea-bezoeken.

Er wordt op korte termijn, dit jaar nog, vooral gemikt op binnenlands toerisme. Dat zal Brugge sterk promoten. Het moet als eerste opleven en is in Brugge goed voor 3,7 miljoen toeristen. Maar de promotie zal ook gericht zijn op bezoekers en shoppers uit de 17 omliggende gemeenten. Ook goed voor 1,2 miljoen mensen.

Horeca en detailhandel kunnen dan weer rekenen op een vrijstelling van de taksen op de economische ruimte. Bootjes en koetsen krijgen een vrijstelling van 50% op hun retributies. Wintergloed zal langer duren, met een uitgebreider lichtparcours en krijgt 1,35 miljoen euro als budget.

Het stadsbestuur wil er ook zijn voor de inwoners die het moeilijk hebben nu. Met psychosociale begeleiding en financiële ademruimte voor mensen in een kwetsbare situatie.