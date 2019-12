Brugge slaat een voorraad van 350 ton strooizout in om de straten de komende maanden sneeuw- en ijsvrij te houden. In de stad staan 11 ploegen paraat om uit te rijden bij vriesweer.

Afgelopen nacht zijn de teams voor het eerst uitgerukt om zout te strooien in de Brugse straten. In totaal nemen ze 220 kilometer aan wegen onder handen. Bij sneeuwval verspreiden de diensten zo’n 80 ton strooizout per nacht. De stad roept inwoners ook op om zelf zout op voetpaden te strooien.