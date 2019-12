Brugge zal zelf het nieuwe beurs- en congresgebouw op het Beursplein uitbaten. Er is geen externe kandidaat die past binnen het profiel dat het stadsbestuur voor ogen heeft.

Een team van experten zal nu een businessplan opmaken en de prijzen voor congressen en beurzen bepalen. In het najaar van 2021 kan het nieuwe gebouw de deuren openen.​

Budgettair komen er voorlopig geen extra kosten bij. Het gebouw zal 40 miljoen euro kosten. En er is nu al veel interesse uit binnen- en buitenland om congressen te organiseren in Brugge. Ook grotere events kunnen in het nieuwe gebouw terecht.